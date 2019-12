VIDÉOS | Les résultats de la nuit en NBA: les Bucks concassent les Clippers, les Lakers font cavaliers seuls

Milwaukee, intenable devant son public chauffé à blanc, a infligé une correction aux Los Angeles Clippers (119-91), sa 14e victoire d’affilée, vendredi lors du choc des prétendants au titre NBA.

Dans le sillage de leur star Giannis Antetokounmpo, auteur de 27 points et 11 rebonds, les Bucks s’y sont pris en deux temps pour faire craquer leur adversaire. Le premier quart-temps remporté 30-15 et le troisième 35-19 ont fait comprendre aux hommes de Doc Rivers qu’ils ne pourraient pas rivaliser sur ce coup. La franchise du Wisconsin, qui a joué avec un engagement et une motivation dignes des rencontres de play-offs, conforte du même coup sa domination dans la conférence Est, avec 20 victoires en 23 matches. Côté Clippers, qui restent 3e à l’Ouest malgré cette 7e défaite, Kawhi Leonard (17 points, 5 rebonds, 4 passes) et Paul George (13 pts, 7 rbds) ont été en deçà de leurs performances habituelles, bien pressés par la tenace défense de Milwaukee.

Dans l’autre affiche Est-Ouest, Boston s’est imposé avec autorité face à Denver (108-95). Invaincus en leur Garden en neuf matches, les Celtics restent 2e de leur conférence. Le trio Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kemba Walker a compilé 66 points pour ce succès qui s’est dessiné au troisième quart-temps (32-19), grâce également à une excellente adresse globale de 53,7% aux tirs.

En face, le back-to-back (deux matches en deux jours) a semblé peser dans les jambes des Nuggets, après leur très facile victoire de la veille à New York.

Les Lakers, intraitables vainqueurs à Portland (113-136), sont eux les grands gagnants de la soirée. Dans le sillage du duo intenable LeBron James/Anthony Davis, 70 points à eux deux, les Angelinos ont enregistré leur 20e succès – pour 3 défaites seulement – et accentuent leur avance en tête de la conférence Ouest, où leur dauphin se nomme désormais Dallas.