Euromillions Basket League - Anvers bat Limburg United; le Brussels, Louvain et Mons s'imposent également

(Belga) Les Giants d'Anvers se sont imposés à la Lotto Arena vendredi soir face à Limburg United (101-90) dans le choc de cette première journée de la deuxième phase en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Le Brussels (89-75) contre Alost, Louvain (63-73) à Malines et Mons (53-90) à Liège l'emportent également.

Dans le match au sommet de cette soirée, les Giants d'Anvers ont infligé leur deuxième défaite de la saison aux Limbourgeois au terme d'une deuxième mi-temps maîtrisée. Au cours des vingt premières minutes, ce sont les Limbourgeois, dans le sillage de Jack Gibbs (22 points) et Jalen Jenkins (24 points), qui prenaient les commandes (25-27 et 52-59 à la pause). Au retour des vestiaires, les Anversois ont réagi sous l'impulsion de son duo Hans Vanwijn (14 points et 11 rebonds), Owen Klassen (17 points), pour renverser la vapeur dans le troisième quart-temps remporté 26-11 pour ensuite gérer la fin de la rencontre. De son côté, le Brussels s'est imposé à domicile face à Alost (89-75) là aussi grâce à un excellent troisième quart remporté 29-13 qui a fait la différence. Sans surprise, Mons est allé s'imposer en déplacement à Liège (53-90). Une équipe liégeoise toujours privée de ses joueurs étrangers et qui a complètement craqué en deuxième mi-temps. Vingt minutes qui ont vu les Montois planter un cinglant 22-51! Le dernier match de la soirée a été remporté par Louvain (63-73) en déplacement à Malines. Les Louvanistes ont fait la différence dans un dernier quart-temps remporté 11-24 pour empocher un quatrième succès cette saison. Au classement, Limburg United (7 victoires et 2 défaites) devance Ostende (7-1) et Anvers (6-2). Suivent ensuite Mons (6-2) et Louvain (4-5). Dans la deuxième partie du tableau, on retrouve Alost (4-4), Malines (3-6), le Brussels (3-5), Charleroi (2-6) et Liège (0-9). (Belga)