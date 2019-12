Assises Hainaut - Douze ans de réclusion pour Lorenzo Di Francesco pour le meurtre de sa compagne (2)

La cour d'assises du Hainaut a condamné, vendredi, Lorenzo Di Francesco à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa compagne, Claudia Barbone, commis la nuit du 29 au 30 mai 2017 à Piéton. La cour a retenu des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé.

Dans la balance de Thémis, les juges ont placé d'un côté, l'absence de faits de violence dans le casier judiciaire du condamné et son parcours de vie pas facile et, de l'autre côté, la gravité des faits, l'acharnement du tueur, trois enfants privés de leur maman mais aussi le contexte tendu entre le tueur et la victime, dans les jours qui ont précédé le drame.

Plus tôt dans la journée, il avait prononcé la culpabilité de Lorenzo Di Francesco pour meurtre en écartant l'excuse de provocation.

Le meurtre n'était pas contesté en raison des déclarations du principal témoin des faits, la nièce du couple qui a vu son oncle frapper sa tante, et des constatations médico-légales. Les coups ont été portés avec une extrême violence, avec acharnement, dans des zones vitales (thorax et cou) avec une arme létale (un couteau).

Les juges ont estimé que la violence des coups était disproportionnée par rapport aux manipulations psychologiques dont l'accusé dit avoir été victime. Sa femme lui avait annoncé qu'elle avait un amant et qu'elle avait les moyens de le faire interner.

Lorenzo Di Francesco était accusé d'avoir tué sa compagne Claudia Barbone. La nuit du 29 au 30 mai 2017, il l'a frappée, étranglée et lui a porté des coups de couteau dans le thorax et au cou. Lundi, lors de l'instruction d'audience, il a déclaré qu'une décharge avait envahi son corps quand sa compagne lui avait annoncé, lors d'une dispute, qu'elle avait un amant. Il a dit aussi avoir eu un trou noir et s'être réveillé quand il a vu le sang couler.