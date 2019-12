VIDÉO | Cré Tonnerre soutient les zadistes avec une chanson

Le groupe Cré Tonnerre a composé une chanson pour soutenir le combat des zadistes. À découvrir en vidéo.

«Un peu d’humour dans ce monde de….

On a du mal à comprendre parfois notre monde, c’est le cas à Arlon, dans la province du Luxembourg,

Une bande de jeune à eux tout seul, aimerait moins de béton, et plus de couleurs dans nos vies

Et pour cela, on a retrouvé notre ville d’Arlon, envahi par une armada, casquée, armée et hélicoptée, cela n’avance à pas grand-chose, à part à faire la une des journaux et nous conforte dans l’idée qu’il vaut mieux en rire, tout ça pour ça, on préférera toujours un Orval, un Maitrank et des chansons, Santé et vive l’amour.

Librement inspiré de notre grand frère Renaud Séchan»

Voilà comment Cré Tonnerre présente la chanson composée pour soutenir le combat des zadistes. Dont voici le début du premier couplet:

«Dans la province du luxembourg

Y a un petit bois fantastix

Mais à Arlon y a des bourges

C est des vrais capitalix»