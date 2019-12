Les chiffres définitifs du succès pour NewB: 70 000 investisseurs et 35 millions de souscriptions

La coopérative NewB, projet bancaire «éthique et durable», a bouclé avec succès sa campagne de capitalisation qui arrivait à échéance mercredi soir, en atteignant le cap des 35 millions d’euros.

Le décompte officiel a été confirmé vendredi après-midi, annonce la coopérative dans un communiqué.

Une période transitoire s’ouvre désormais pour la banque. «Pendant que NewB se préparera au démarrage potentiel de ses activités bancaires, la Banque Nationale (BNB) devra prendre une décision sur la demande d’agrément en qualité d’établissement de crédit, concrétisée par la transmission par la BNB à la Banque Centrale Européenne (BCE) d’un projet de décision», explique-t-on.

La décision de la BCE sera notifiée au plus tard le 15 mars prochain. En cas de réponse positive, les montants récoltés dans le cadre de l’offre seront convertis en parts coopératives. Dans le cas contraire, les investisseurs seront intégralement remboursés dans les trois jours suivant la décision.

Les premiers comptes en mai 2020?

Les premiers produits (comptes courants, d’épargne et prêts à tempérament à moyen terme pour les particuliers) seront proposés «dans le courant des mois qui suivent» l’obtention de l’agrément.

Si NewB devient une banque, la commercialisation des comptes d’épargne pour les particuliers et les professionnels débuterait en mai 2020, de même que celle des crédits à tempérament, la commercialisation de cartes de débit étant annoncée pour 2020 et la commercialisation de crédits professionnels en janvier 2021.

Dans son business plan, la future banque espère détenir 108 000 comptes à vue d’ici fin 2024 et 35 000 comptes d’épargne. «On peut penser que les coopérants seront plus que probablement des utilisateurs de la banque et nos projections se trouvent donc renforcées à l’issue de la campagne de capitalisation», a indiqué M. Bayot.

Plus de 70 000 d’investisseurs

Au total, 71 162 investisseurs ont participé à la campagne de capitalisation. Pas moins de 6,5 millions d’euros ont été récoltés auprès de 16 681 personnes sur la seule journée du 27 novembre, qui devait normalement marquer la fin de la campagne avant qu’elle ne soit finalement prolongée d’une semaine.