Un jeune Hutois appréhendé pour une attaque à main armée à Tirlemont

Jeudi vers 23h00, trois individus masqués et armés ont fait irruption dans l’agence de paris.

Un Hutois âgé de 21 ans a été placé sous mandat d’arrêt vendredi à la suite d’une attaque à main armée commise jeudi soir sur une agence de paris de Tirlemont, a indiqué le parquet de Louvain. Le suspect avait été appréhendé sur l’E40 en direction de Liège.

Jeudi vers 23h00, trois individus masqués et armés ont fait irruption dans l’agence de paris. L’un des auteurs est sorti d’une voiture en marche pour mettre en joue le gérant qui était en train de fumer sur le trottoir. L’auteur a tiré en l’air afin de contraindre le gérant à rentrer dans son agence et, à l’intérieur, l’a maintenu au sol. Les deux complices sont alors entrés à leur tour et ont tenu en respect deux clients de l’agence. Les malfrats ont mis la main sur les recettes du jour et sur les manteaux, l’argent et les téléphones des trois victimes. Ils ont pris la fuite en voiture.

Une équipe de la zone de police de la Vallée de la Gette (Getevallei) s’était positionnée au complexe d’entrées et de sorties de l’E40 à Tirlemont. Quand la voiture des bandits a pris la direction de Liège, la police a lancé la poursuite. Le véhicule s’est immobilisé un peu plus loin et les trois occupants ont pris la fuite à pied. L’un d’eux a pu être interpellé. Des affaires de l’attaque se trouvaient dans et autour du véhicule.

L’enquête est menée par la police judiciaire fédérale de Louvain.