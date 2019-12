Braquage dans un magasin d’alimentation à Lasne

Les faits se sont déroulés ce vendredi matin, vers 6h50.

Un braquage a été perpétré vendredi dans un magasin d’alimentation à Lasne, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.

Trois individus armés d’un pistolet et d’un couteau ont fait irruption, vendredi vers 6h50, dans le Proxy Delhaize situé le long de la rue des Saules, à Lasne. Le gérant de l’enseigne et sa mère ont été victimes de coups portés par les malfrats qui sont sortis sans butin, le coffre-fort et les caisses étant vides à ce moment de la journée.

L’intervention d’une équipe du laboratoire de la police judiciaire fédérale a été requise.