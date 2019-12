Demande d’expertise des quantités de drogue au procès Peterbos

Une somme d’argent de plus de 100 000 euros, une quantité de 600 grammes de cocaïne, deux kilos de cannabis et du matériel de confection de pacsons de stupéfiants avaient notamment été saisis.

Me Olivier Martins, conseil de Mehdi E. M., prévenu dans le dossier de trafic de drogue au sein de la cité de logements Peterbos à Anderlecht, a demandé, vendredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une expertise des quantités de drogue découvertes. Vingt hommes et deux femmes sont prévenus dans ce dossier pour avoir vendu du cannabis et de la cocaïne au Peterbos, entre 2017 et 2019. Le trafic de stupéfiants qui s’y déroulait avait participé à transformer ce quartier résidentiel en zone de non-droit. Des agents de la Stib et des journalistes y avaient été agressés au printemps 2018.

Me Martins a demandé au tribunal que soit appliqué l’arrêté royal du 6 septembre 2017 régissant les quantités de drogue autorisées et non-autorisées, et donc de faire expertiser les quantités de drogue saisies dans le cadre du présent dossier. Le tribunal a dès lors reporté la suite des débats à lundi après-midi.

La cité était connue comme un repaire

La cité de logements Peterbos à Anderlecht était connue en 2018 pour être un repaire de trafiquants de drogue. De plus, en avril 2018, des agents de la Stib y avaient été agressés par une dizaine de jeunes. C’est ensuite une équipe de la chaîne télévisée flamande VRT qui y avait été la cible de violence.

En octobre 2018 puis en janvier 2019, des opérations de police avaient été menées dans ce quartier, après plusieurs mois d’observations policières, dans le but de démanteler le réseau de trafic de drogue. De nombreuses personnes avaient été arrêtées.

Une somme d’argent de plus de 100 000 euros, une quantité de 600 grammes de cocaïne, deux kilos de cannabis et du matériel de confection de pacsons de stupéfiants avaient notamment été saisis.