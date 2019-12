Organisation des sommets européens: une dotation de 55 millions pour la Région de Bruxelles-Capitale

Le conseil des ministres a approuvé vendredi un arrêté royal permettant de libérer des fonds pour la Région bruxelloise chargée d’assurer la sécurité lors de l’organisation des Sommets européens, et pour faire face à ses dépenses de sécurité et de prévention liées à la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles.

La dotation annuelle de 55 millions d’euros accordée à la Région bruxelloise se compose de 14,4 millions pour le financement de l’École régionale de police, 3 millions pour la sécurisation de la STIB, environ 2,6 millions pour le déploiement de la protection vidéo et la transformation digitale et enfin de 35 millions au bénéfice des zones de police, afin de soutenir les politiques de sécurité.