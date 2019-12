Mons & Centre: vin chaud et un peu de lecture au programme du week-end

Saint-Nicolas a à peine eu le temps de faire le tour des cheminées que les marchés de Noël envahissent nos centres-villes. On s’attarde sur les trois principaux et on donne une idée sortie aux allergiques à la bière de Noël.

Ça y est nous y sommes: chalets, guirlandes et sapins sont de retour sur les places publiques où se vident les verres de vins chauds et de bières de Noël bien chargées en épices et en alcool, partagées dans le noir et dans le froid, pendant que les enfants tournent en rond sur une patinoire. Oui, la saison des marchés de Noël est de retour. On découvre les principaux de la région de Mons et du Centre

A Mons, cœur de neige

Le marché de Noël de Mons décroche comme chaque année le prix du nom le plus poétique/neuneu (biffez la mention inutile): Mons Cœur en neige. Celui-ci est inauguré ce vendredi soir et durera jusqu’au 5 décembre.

Cette année, Mons Cœur en neige souffle 15 bougies. Quoi de neuf dans cet événement mis en scène par l’inénarrable David Jeanmotte?

Il y a le déménagement de la patinoire au Marché-aux-Herbes afin de s’étendre sur 430 m2. Elle sera couverte, de quoi permettre de glisser par tous les temps.

Côté Grand-Place, on aura encore plus de place pour s’enfiler des bières et du boudin, ou des currywurtz. Car cette année, un chalet dédié aux spécialités culinaires allemandes débarque.

Côté décor, pointons de vraies cabines de ski pour se mettre au calme et à l’abri, un «manège sapin» avec des nacelles en forme de boules de Noël… La Tour de Noël de 8 mètres de haut, en provenance d’Alsace et apparue l’an dernier, sera à nouveau de la partie. Cette fois pour y manger alsacien.

Le «Village des artisans» propose des articles cadeaux, des produits de bouche, de la petite restauration, du vin chaud, etc. On trouvera aussi un «Chalet Info-Solidarité», une «Boîte aux lettres de Noël» où les enfants peuvent déposer leur lettre ou dessin pour Père et Mère Noël jusqu’au 24 décembre.

De nombreuses animations feront vivre le marché: balades à dos d’âne, balade contée, calèche, distribution de bonbons, marché de la mode et du design à l’hôtel de ville, concerts, spectacle de feu, marche aux flambeaux…

monscœurenneige.be.

Binche fête Noël version XXL

A Binche, le marché de Noël ne cesse de s’étendre d’année en année, sur une Grand-Place pas si extensible que ça. Ce sont désormais 46 chalets qui ont été installés au chausse-pied, pour deux semaines, soit du 6 au 15 décembre. Deux semaines durant lesquelles on pourra compter les camions en ciseaux et les bus coincés au coin de la place.

Le lancement des festivités se fera en musique ce vendredi soir, avec la chorale gospel «Allégresse»: 13 choristes accompagnés de trois guitaristes et d’un percussionniste qui chanteront en français, anglais, lingala et créole en utilisant 5 types de voix (soprano, alto, ténor, baryton et basse).

D’autres événements émailleront le marché: un après-midi contes de Noël (11/12), prises de photos avec Père Noël et ses lutins, des sculptures de glace et une corrida (un jogging) des remparts en clôture, le 15/12. Le marché se composera d’une piste de luge, un petit train, des artisans (champagne, vin chaud, foie gras, crêpes, tartiflettes, boudin, bières, bijoux, figurines, textiles, savons, bougies) et les avant-postes des cafés de la place.

A noter que le marché de Noël n’est pas ouvert les 9 et 10 décembre.

Infos: binche.be

La Louvière, «entre tradition et authenticité»

A La Louvière cette année, on a opéré un retour aux traditions. Fini le nom «Place d’hiver» sans référence à la fête de Noël, cette année on redit «Marché de Noël», au grand désarroi des râleurs qui perdent une raison de vilipender leur monde sur le net.

Cela fait déjà une semaine que le marché de Noël s’est ouvert sur la place Maugrétout. Au programme, jusqu’au 24 décembre, 25 chalets de bois où trouver des articles de Noël, des produits régionaux ou artisanaux, des idées cadeaux pour les fêtes et de la restauration.

Le marché de Noël aura aussi ses animations et divertissements. Après avoir tenté le toboggan l’an dernier, l’inusable patinoire revient: 250 m2 couverts, réservée aux écoles de 9 h à 15 h en semaine.

Le restaurant/terrasse sera également de retour avec une carte de saison et des soirées thématiques. La Maison du Père Noël est également installée Saint Nicolas y fait un tour ce week-end, les 6, 7 et 8 décembre. Le proprio sera quant à lui là les 21 et 22 décembre.

Infos et agenda: lalouviere.be

Mais aussi…

Outre les grosses machines susmentionnées, d’autres marchés de Noël se dérouleront soit ce week-end, soit le prochain.

Signalons le marché de Noël au château d’Havré, du 6 au 8 décembre. Un incontournable qui a lieu dans un lieu exceptionnel, et qui maintient un beau niveau de qualité de par les artisans présents. La boisson y est ici minoritaire, ce qui n’est pas le cas des réjouissances de grand-place…

Sous chapiteau chauffé avec plancher, plus de 100 exposants et artisans proposent des articles cadeaux, des décorations de Noël ainsi que de nombreux produits de bouche. L’entrée, à 2€, servira à la restauration du château.

Infos: chateaudhavre.be