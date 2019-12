Des écoles motivées pour des projets solidaires

Dès janvier 2020, focus sur les écoles dans le cadre de notre appel à projets Générations solidaires. Objectif : donner envie aux jeunes de mettre en place des projets solidaires , utiles, durables et exemplaires, ouverts sur le quartier.

«Générations solidaires tombe à point nommé pour notre école! », se réjouit Romain Biard.

Ce professeur d’anglais de l’Ecole Plurielle Karreveled à Molenbeek (Bruxelles) souhaite motiver ces élèves à participer à l’appel à projets Générations solidaires. «Nous travaillions en co-construction avec nos élèves. Cette année, les élèves de 3e année secondaire ont choisi deux thèmes: la migration et le climat. Les ateliers que nous allons mener en classe sur ces thématiques vont permettre de dégager des pistes d’actions concrètes. Des animations vont d’ailleurs débuter encore en décembre pour réfléchir à un projet solidaire et local à mener cette année ».

Du côté de l’Athénée d’Andenne, l’enthousiasme est aussi de mise. «Un groupe d’enseignants volontaires a beaucoup réfléchi puis a rédigé un plan de pilotage incluant la solidarité et la mixité sociale, explique le directeur, Xavier Rouet. Nous sommes désireux de mettre nos élèves en projet en les mettant tous sur le même pied. Nous co-construisons les projets avec eux, avec les professeurs et les éducateurs. Il faut que les élèves soient preneurs pour que cela fonctionne. Un marathon de la solidarité est déjà prévu en février au profit du Télévie». Mais le directeur ne compte pas en rester là. «Des animations sont prévues avec l’équipe de Générations solidaires pour toutes les classes de 5e année, fin janvier, afin de les aider à monter leur projet solidaire. Si ce sont les “ grands ” qui vont piloter ce projet dans l’école et ouvert sur l’extérieur, les “ petits ” des autres classes seront eux aussi impliqués.»

Cette dynamique répond parfaitement à la philosophie de Générations solidaires: susciter chez les jeunes l’envie de mettre en œuvre des projets solidaires, de proximité, durables et exemplaires. L’appel à projets sera lancé le 8 janvier et se clôturera le 8 mars 2020. A la clé? De la visibilité pour chaque école, une vidéo de leur projet et un reportage dans les pages de L’Avenir, 5 prix de 500 euros et un accompagnement personnalisé des 5 écoles lauréates par la Fondation Roi Baudouin.

Parlez-en autour aux enseignants de vos enfants et à vos proches!