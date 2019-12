La Ville et un toiletteur sérésien offrent des toilettages pour les chiens des plus démunis

La Ville de Seraing et Claudy Remy, le toiletteur du salon «Toutou palace», organisent deux journées de toilettage gratuit pour les chiens des personnes précarisées. Le tout avec l’aide de l’Abri de jour.

À l’approche de Noël, l’initiative a des allures de cadeau. Récemment, Claudy Remy, le propriétaire du salon de toilettage «Toutou palace» a contacté la Ville de Seraing pour proposer une action solidaire: toiletter gratuitement les chiens des personnes défavorisées pendant deux jours. Une suggestion acceptée par l’Échevine en charge du service Julie Geldof.

Les 22 et 23 décembre, Claudy Remy octroiera ainsi gratuitement des soins aux animaux des plus démunis dans son salon entre 9h et 18h. Le toiletteur ne pouvant répondre à tout le monde au même moment, l’initiative fonctionnera sur base d’une inscription sur l’une des affiches placées dans les locaux de l’Abri de jour de Seraing.

En plus des soins proposés par Claudy Remy, les propriétaires auront l’occasion de boire un bol de soupe et de manger un morceau de tarte le temps que le toilettage de leur compagnon soit terminé.