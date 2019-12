La société Swaegers reprend l’abattoir de Bastogne

L’abattoir de Bastogne a (enfin) trouvé un repreneur.

Swaegers & Co, une entreprise familiale belge qui a plus de 40 ans d’expérience dans le secteur de la viande, reprend les activités de l’abattoir de Bastogne. Une heureuse nouvelle pour Bastogne et la région.

Plombées financièrement par les pertes et les dettes, Qualibeef – l’ancienne société Veviba emportée par le scandale sanitaire qui a touché la filière bovine au printemps 2018 – et sa filiale «Abattoir et Marché de Bastogne» avaient été déclarées en faillite le 20 août dernier par le tribunal de l’entreprise de Liège, division Neufchâteau. Une cinquantaine de travailleurs avaient été licenciés. La société Swaegers, installée à Hoogstraten, possède son propre abattoir d’une capacité de 70.000 bœufs par an, en se concentrant sur les vaches laitières et les taureaux du label «Beter Leven».

Les produits finaux comprennent aussi bien les carcasses et les quartiers de viande que les sous-produits et les parties techniques. Ces dernières sont désossées et découpées dans l’atelier de découpe, conditionnées, puis exportées en Europe et en Asie..

