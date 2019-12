Tentatives d’enlèvement à Renaix – Le suspect, déficient mental, demande sa libération sous conditions

L’homme à la perruque qui avait tenté d’enlever à Renaix deux jeunes adolescents doit être libéré sous conditions et recevoir de l’aide, selon son avocat qui s’exprimait vendredi devant la chambre du conseil d’Audenarde.

Les jeudis 7 et 21 novembre, deux jeunes ont été harcelés par un homme inconnu à Renaix. Dans les deux cas, l’homme – qui portait une perruque blonde et des lunettes de soleil – les a agrippés et tirés sur plusieurs mètres, mais les victimes ont pu s’enfuir. Dans les deux cas, l’homme portait une perruque blonde et des lunettes de soleil.

La police fédérale avait lancé un avis de recherche la semaine dernière à la demande du parquet. Différentes informations ont pu être recueillies et le suspect a pu être interpellé lundi à Renaix.

L’homme, âgé de 32 ans, qui souffre de déficience mentale, a été présenté mardi devant le juge d’instruction d’Audenarde et mis sous mandat d’arrêt pour suspicion de deux tentatives d’enlèvement sur mineur.