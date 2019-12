Le CA d’Idélux vote l’expulsion de la Zad à l’unanimité

Vendredi matin, le conseil d’administration d’Idélux (cdH, MR, PS) a voté à l’unanimité l’expulsion de la Zad

À partir du moment où l’avis d’expulsion sera affiché, les zadistes auront huit jours pour quitter les lieux. Vendredi matin, le conseil d’administration d’Idélux (cdH, MR, PS) a voté à l’unanimité l’expulsion de la Zad, cette zone occupée illégalement par des militants à Schoppach, à l’entrée d’Arlon. Idélux, propriétaire du terrain, y projette d’aménager un zoning d’activités.

Dans un communiqué, le CA d’Idélux «en appelle à la raison des occupants afin qu’ils acceptent de respecter cette décision de justice et quittent volontairement les lieux au plus tard dans les huit jours de la signification à intervenir, sans heurts ni violence, et sans entraîner les plus jeunes d’entre eux dans une situation regrettable.

S’il apparaissait que les occupants refusent d’exécuter cette décision, cela signifierait que les plus radicaux l’ont emporté sur les plus pacifiques. L’Intercommunale n’aurait alors d’autre choix que de solliciter l’exécution forcée de celle-ci, ce qu’elle ne souhaite absolument pas.

Un départ spontané des occupants serait une décision la plus raisonnable et la plus acceptable pour tous. À défaut les occupants seraient responsables des coûts engendrés par la mobilisation des forces de l’ordre et d’évacuation du campement illégal.

Après le départ des occupants, l’Intercommunale espère pouvoir retrouver un contexte plus serein pour poursuivre les discussions avec les autorités et la population riveraine du site. Ces discussions sont essentielles et font partie du processus permettant d’aboutir à des projets cohérents, raisonnés et rencontrant l’intérêt général. Trois rencontres avec les riverains sont d’ailleurs prévues prochainement et permettront de présenter les premières orientations de l’avant-projet en amont de son appréciation par le Conseil communal.»