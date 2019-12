VIDÉOS | La Tournaisienne Ophélie, 9 ans, aux battles d’Equi’star au salon du cheval de Paris

L’an dernier, Ophélie Deronne remportait le Sabot d’or 2019 couronnant le meilleur spectacle équestre présenté dans le cadre du Wallonie Équestre Event de Libramont. Cette semaine et ce week-end, elle participe à Equi’star dans le cadre du salon du cheval de Paris, une manifestation qui est au spectacle équestre ce que The Voice est à la chanson.

Depuis jeudi et jusque ce dimanche, 12 candidats présélectionnés par l’équipe du salon du Cheval de Paris et Diego Cassaro, directeur du Théâtre équestre de Wattrelos, expert fédéral pour la commission «Spectacles Équestres», s’affronteront lors de Battles pour le titre d’Equi’Star 2019. Une reconnaissance prisée dans le monde de l’équitation saluant à la fois les performances artistiques, mais aussi techniques, du spectacle proposé.

Les règles sont un peu les mêmes que celles appliquées pour le célèbre télécrochet The Voice, les candidats sélectionnés devant s’affronter à l’occasion de battles à l’issue desquelles un artiste sera éliminé dans chacun des quatre groupes y participant. Viennent ensuite les demi-finales et la finale, le dimanche, pour laquelle ne resteront en lice, et en piste, que 5 candidats.

Une Belge - et de surcroît une Tournaisienne (Warchinnoise plus précisément) - figure parmi les candidats qui participent à cette épreuve. Ophélie Deronne est cavalière au centre équestre créé par son papy, Alain: la Frisonnerie à Warchin. Âgée de 9 ans, elle participe au concours avec son poney Spirit et propose un spectacle comique, où elle joue le rôle d’une apprentie maladroite. Ophélie Deronne et son fidèle compagnon Spirit. EdA

La jeune fille n’en n’est pas à son premier concours; elle avait en effet remporté le Sabot d’or 2018 à Libramont avec un spectacle similaire intitulé P’tit clown réalisé avec son poney Spirit que lui avait offert son grand-père pour son anniversaire.

Si vous souhaitez soutenir Ophélie, vous pouvez voter pour elle en envoyant la lettreH par SMS au 0033757911966, jusqu’à ce vendredi, à 22 h ou samedi, entre 10 h 30 et 12 h. On croise les brides pour elle…