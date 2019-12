Projet de géothermie à Mons: «On n’invente pas l’eau chaude»

Accusée par certains de jouer les apprentis sorciers, l’intercommunale IDEA se défend et répond aux craintes suscitées par le projet, qui n’est pas «expérimental», mais mûrement réfléchi, réplique-t-elle.

Nuisances sonores, problèmes de mobilité, risques sismiques, coûts démesurés pour un résultat dérisoire, appropriation d’un espace public pour ériger un ouvrage industriel… Ce sont les craintes et doléances émises par un comité de riverains s’opposant au projet de géothermie dit «porte de Nimy» à Mons.

Des craintes justifiées? Nous les avons soumises à David Charlet, chef du service infrastructures de l’IDEA et responsable du projet qui doit permettre à terme d’alimenter en chauffage l’hôpital public Ambroise Paré. Réponse en quatre chapitres.

1. Les nuisances: bruit et charroi se noieront dans la masse

Dans le cadre de la demande de permis, une étude d’incidence environnementale a été menée. «Nous avons établi un cadastre du bruit actuel autour du site et nous avons récupéré des informations concernant le bruit que peuvent développer des engins de forage.»

Le bruit généré par le chantier a été modélisé mathématiquement et ajouté à la situation actuelle. Verdict: le chantier ne devrait pas générer de bruit supplémentaire. «À l’heure actuelle, on a déjà un dépassement non négligeable des normes compte tenu de la présence du boulevard. Raison de plus pour ne pas apporter un inconfort supplémentaire avec notre chantier.»

Un motard nocturne plus bruyant

Comme recommandé dans l’étude d’incidences, les entreprises retenues pour procéder au forage devront limiter le bruit à la source, «en mettant en place un capotage acoustique aux installations les plus bruyantes, soit les générateurs d’énergie.»

«Avec ces mesures, nous resterons en dessous des normes imposées.» Et c’est la norme la plus stricte qui sera prise en référence: «la zone d’habitat en période nuit.»

Soit 40 dB maximum, «ce qui correspond à un bruit de type cour intérieure en campagne. Les gens seront plus dérangés par un motard qui passe sur le boulevard que par le chantier en tant que tel.» Et en période jour, le bruit généré par le trafic automobile couvrira celui de la machine de forage.

Le trafic? Une bulle dans l’océan de voitures

Quant au trafic généré par le chantier, il sera assez marginal. «Il y aura en moyenne cinq camions par jour sur deux semaines pour l’acheminement du matériel de forage et son enlèvement. Durant la phase de chantier, il faudra compter trois à sept camions/jour. »

Un charroi «négligeable par rapport à l’ensemble, de 1000 véhicules/h comptabilisés dans le cadre de l’étude d’incidences au niveau de la contre-allée. On évitera aussi les heures de pointe pour le charroi.»

Quid de l’impact du chantier sur les voiries environnantes? «Il n’y aura ni fermeture, ni modification, ni transformation», promet David Charlet.

2. Quels risques de séisme?

Les opposants à la géothermie s’inquiètent des tremblements de terre que peut induire l’exploitation géothermique, mettant en exergue deux cas: Mol et Strasbourg.

«Comme dans toute activité, les risques peuvent exister et ces récents exemples l’ont montré», reconnaît David Charlet.

La centrale de géothermie profonde à Mol a fait parler d’elle récemment. Facebook/Balmatt-site «Maintenant, il faut mesurer l’occurrence de ces soucis, qui ont une grande couverture médiatique. Or dans le bassin parisien, il y a eu un développement non négligeable de la géothermie depuis les années 70 et dont on ne parle pas. En 2015, il y avait une quarantaine d’installations semblables à celle que l’on veut mettre en place, qui ne posent aucun souci. Il faut donc relativiser ce qu’il se passe à Mol ou Strasbourg à l’ensemble de la géothermie à l’échelle mondiale.»

Mais, «ce n’est pas parce que c’est un élément rare qu’il n’est pas pris en compte, on y est sensibilisé.»

Cela se traduit par deux volets. Primo, la philosophie du projet est «d’être respectueux de ce que l’on peut obtenir de la nature.»

Concrètement, pas question de stimuler le débit une fois le forage du puits effectué.: «On n’est pas dans une logique où il nous faut atteindre un quota et que si on les obtient pas naturellement, on opère une fracturation hydraulique avec une pression importante pour augmenter le débit.»

Réseau d’écoute

Deuxième volet, le sous-sol sera surveillé en permanence: «nous suivrons les éléments sismiques avant et pendant les forages, et durant l’exploitation.»

En concertation avec l’Observatoire Royal de Belgique, «nous avons mis en place un réseau local d’écoute sismique. Six stations supplémentaires ont été mises en œuvre pour pouvoir suivre l’activité et arrêter si nécessaire l’activité.»

Cela permettra aussi d’identifier l’origine d’une secousse. «Si nous ne mettons rien en œuvre et qu’un séisme naturel se produit, l’amalgame pourrait être rapidement fait en collant la cause sur le dos de la géothermie et nous n’aurions aucune donnée objective pour dédouaner l’exploitation.»

Les données seront analysées par l’Observatoire Royal de Belgique. «On ne pourra pas dire que c’est IDEA qui s’autocontrôle.» Une convention tripartite entre IDEA, Université de Mons et l’Observatoire doit être prochainement signée.

3. La localisation: pourquoi si près du centre?

Dans un rayon d’un kilomètre autour du consommateur principal pressenti (l’hôpital), quatre terrains présentant la surface minimale requise ont été identifiés: les terrains de la ZACC Fariau, les parcelles des Ursulines, le parking de l’hôpital Ambroise Paré et le parc communal des Ursulines.

C’est ce dernier qui a été retenu, car il est le seul à répondre aux cinq critères qui ont déterminé la viabilité technico-économique du projet.

Le premier: la proximité géographique entre les installations et le consommateur. «La chaleur se transporte économiquement mal, induisant des dépenses ne permettant pas d’atteindre l’équilibre économique.»

La future centrale devrait se fondre dans le paysage. IDEA Deuxième critère: «il fallait une surface relativement plane de minimum 5 000 m2, accessible sur toute la durée d’exploitation. On doit pouvoir réintervenir pour la maintenance et l’entretien du puits, on n’aurait pas pu mettre en œuvre les forages puis construire un bâtiment au-dessus.»

Troisième critère: la maîtrise foncière. «C’est un dossier Feder et pour être éligible, il faut garantir une pérennité des ouvrages et avoir un droit de propriété réelle des installations.»

Quatre: l’accessibilité. «Des parcelles enclavées au réseau routier faible ne permettent pas d’amener un matériel conséquent compris dans une cinquantaine de camions.»

Et cinq, l’impact mobilité, «qui doit être le plus faible possible en phase chantier et en phase exploitation. Et seul le parc communal des Ursulines répond complètement à ces critères.»

Concernant une implantation hors centre-ville, au Grand Large ou Geothermia, «c’est inenvisageable tant d’un point de vue économique et environnemental.»

«Prenons Geothermia par exemple: on a un zoning à traverser, 10 bandes d’autoroute, un parc scientifique, un dépôt de bus, un cours d’eau (la Haine), des voies de chemin de fer, les boulevards périphériques et une bonne partie de la ville intra-muros…»

Et puis le coût d’exploitation serait intenable: «vous devez pomper de l’eau sur plusieurs kilomètres.»

David Charlet reprend le cas parisien qu’il affectionne: «ils sont dans des zones avec énormément d’habitat. J’ai visité un puits près du périphérique, à proximité d’une école… on n’invente pas l’eau chaude, on réédite ce qui se fait à 44 autres endroits dans un bassin à 2 h 30 de voiture de chez nous.»

4. Et la productivité?

Qu’en sera-t-il de la productivité du puits, jugée trop faible pour justifier 20 millions€d’investissements selon les opposants?

«Nous partons sur une hypothèse basse, basée sur la moyenne des trois puits existants (voir cadrée), selon laquelle nous récupérerons de l’eau chaude à 70 °C avec un débit à 150 m3/h. Cela permettrait la production de 10 GW/h d’énergie par an, correspondant à 90% des besoins de l’hôpital.»

Mais la centrale montoise sera conçue différemment que les existantes: il y aura un objectif de production, alors que les précédents forages avaient des fins scientifiques. «Les tubages seront un peu plus importants ici, permettant d’éviter les pertes de charge. Avec des ouvrages similaires au bassin parisien, on peut espérer monter à des débits de l’ordre de 300 m3/h.»

Soit presque l’équivalent de deux hôpitaux, «ce qui ouvre la possibilité d’offrir de l’énergie durable à d’autres installations, soit trois écoles et les cours de justice.»