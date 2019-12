«De la géothermie à cet endroit, c’est aberrant»

Tout le monde ne soutient pas le projet de géothermie dans le parc des Ursulines à Mons. On a rencontré le porte-parole des opposants, qui crie au scandale.

Il ne veut pas divulguer son nom. «Appelez-moi Ursuboy», lâche-t-il, en référence au Cityboy qui balançait les secrets de la finance, et au parc des Ursulines, situé de l’autre côté du boulevard Kennedy ceinturant le centre de Mons, le long duquel il habite.

Quel est le problème avec ce parc pour Ursuboy? Le projet de géothermie porté par l’intercommunale IDEA: soit le forage d’un doublet de puits géothermiques à 2500 mètres de profondeur, composé d’un puits d’extraction d’eau chaude à 70 °C et d’un puits de réinjection.

L’eau doit alimenter une centrale géothermique qui doit permettre de chauffer l’hôpital Ambroise Paré. Le projet est porté par l’intercommunale IDEA et l’université de Mons, financé à 80% par des fonds européens.

Si le permis est obtenu, ce chantier se tiendra en deux phases: le creusement des deux puits géothermiques dans la partie nord du parc, en 2020 pour une période de 6 à 9 mois, 24h/24 et 7j/7, suivi de la centrale géothermique dans la partie sud du parc. Lancement prévu mi-2021, pour une durée de 2 ans.

Mais cela déplaît à des riverains, qui se sont réunis au sein du Collectif du Parc des Ursulines, «fonctionnel, motivé et déterminé à se mobiliser contre ce projet.» Parmi lesquels notre Ursuboy.

Qui précise d’emblée: «nous ne sommes pas contre la géothermie, mais faire ce projet à cet endroit, c’est aberrant.» Et de dérouler les arguments.

«Un forage pétrolier»

«Il s’agit d’un projet d’ampleur industrielle. Il ne s’agit pas de la construction d’un immeuble, mais d’un forage de géothermie profonde qui s’apparente à 100% à un forage pétrolier, avec un derrick de 40 mètres de haut dans le parc qui sera entièrement dévolu à ce chantier.»

Tout ça sur un parc public, le long d’une voirie chargée et dans une zone à forte densité de population. Notre homme s’interroge: «pourquoi ne pas concevoir un tel projet au Grand Large où les terrains vagues sont nombreux et faire ensuite venir l’eau chaude par pipeline? Il y a un kilomètre à vol d’oiseau.» Après tout, le forage qui alimente l’hôpital EpiCURA à Saint-Ghislain n’est pas voisin de ce dernier, ajoute-t-il.

En centre-ville, un tel chantier s’accompagnera de son lot de nuisances, craint notre Ursuboy, qui s’inquiète de potentiels dégâts aux habitations lors du creusement du puits. «Les fondations de ma maison sont bâties sur celles des anciens remparts, dont le tracé entourait le centre-ville. Quand ils vont forer, tout va trembler», avertit celui qui a été échaudé par les précédents travaux d’extension de l’hôpital Ambroise Paré, qui ne se sont pas déroulés sans mal.

«C’était un vrai scandale, qui nous a menés à un combat juridique de 7 ans que l’on a fini par remporter devant le Conseil d’État», affirme-t-il, prêt à repartir à la lutte. Car ce projet, il ne le sent pas. Séduisant sur le papier, «mais il y a un monde avec la réalité d’un chantier. Clairement, ils veulent qu’on leur fasse confiance, qu’on leur signe un chèque en blanc»

Le jeu n’en vaudrait pas la chandelle

Pour un projet qui n’en vaudrait pas la peine. «On parle d’un réseau de chaleur, mais il n’y aurait qu’un bénéficiaire: l’hôpital, qui ne veut même pas de l’installation sur son terrain. Et encore, l’ensemble des besoins de l’hôpital ne seraient pas couverts.» 20 millions d’euros pour un forage à un client, c’est peu estime Ursuboy, «alors que les projets parisiens pris en exemple par IDEA ont un rendement quatre à cinq fois plus élevé.»

Autre crainte et non des moindres: le risque sismique. A Mol et Strasbourg, l’apparition de séismes fut concomitante à un début d’activité géothermique. A Mol, le lien de cause à effet a été établi et l’exploitation fut interrompue.

Pour notre Ursuboy et son comité, IDEA n’offre pas suffisamment de garanties sur le projet et le rapport coûts/bénéfices ne convainc pas. «Actuellement, le dossier est épluché et on y relève plusieurs failles.» Lesquelles? Ursuboy ne veut pas dévoiler son jeu, mais n’écarte pas la possibilité d’ester en justice.