Roberto Martinez voit Eden Hazard gagner le Ballon d’or: «C’est le Michael Jordan du football»

Eden Hazard, Thibaut Courtois, son avenir à la tête des Diables, le racisme en Italie: Roberto Martinez a profité de son passage à Barcelone pour se laisser aller à quelques confidences.

À l’initiative des «Amis de Johan», Roberto Martínez a été invité à Barcelone ce jeudi pour commémorer le légendaire Johan Cruijff, en compagnie de Vicente del Bosque et Ronald Koeman. Interrogé sur l’intérêt des clubs espagnols à son égard, et plus particulièrement celui du FC Barcelone, le coach des Diables rouges a réaffirmé son engagement envers la Belgique.

«La seule chose qui me préoccupe actuellement est d’amener la Belgique au meilleur niveau possible en vue de l’EURO 2020. Je ne me soucie vraiment de rien d’autre. Il serait irrespectueux de penser à cette question. Je suis l’entraîneur de la Belgique et Barcelone a aussi un coach» avant d’ajouter, un peu plus tard, qu’il ne «savait pas ce qu’il allait faire après l’Euro» et que son «avenir devait être fixé avant le début du tournoi».

Le tacticien ibérique s’est ensuite rendu dans les studios de l’émission « El Larguero », sur la Cadena SER, où il s’est confié sur la blessure d’Eden Hazard lors du match contre le PSG. «On sait maintenant qu’il sera sur la touche plus longtemps que prévu mais il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Il est en très bonne condition physique et il sera de retour très bientôt», a rassuré Martinez après l’annonce de l’indisponibilité du Brainois jusqu’en 2020 et son absence lors du Clasico.

Le sélectionneur national belge en a profité pour couvrir de louanges son capitaine, qu’il voit un jour gagner le Ballon d’or. «Si vous avez vu ce qu’il a fait en France et à Chelsea, il a le niveau pour remporter ce prix. C’est un joueur de la dernière passe et le Michael Jordan du football.»

Courtois, le «meilleur gardien du monde»

Roberto Martinez a également glissé quelques mots à propos de Thibaut Courtois. «C’est le meilleur gardien du monde et il n’y en a pas d’autre. La façon dont il remplit le but, combinée à son incroyable coordination et à sa personnalité... C’est un joueur moderne.»

Le coach espagnol domicilié à Waterloo n’a pas non plus hésité à parler du racisme dans le football italien, dont a été victime l’un de ses joueurs, Romelu Lukaku. «La situation en Italie est très triste. Ce n’est pas du racisme, c’est très difficile à expliquer. Le fan italien voit cela comme quelque chose de drôle. L’Italie ne ressemble pas à une nation raciste, c’est une question d’éducation mais c’est intolérable.»