Deuxième tentative de vols réguliers pour Air Belgium

La compagnie aérienne Air Belgium reliera à partir de ce samedi Charleroi à la Guadeloupe et la Martinique. Il s’agit de la seconde tentative de liaison régulière au départ de l’aéroport carolo pour l’entreprise, après l’échec de celle vers Hong Kong en quelques semaines d’opérations.

Air Belgium avait lancé en juin 2018 une route Charleroi-Hong Kong mais celle-ci avait dû rapidement être abandonnée en raison d’un litige avec les tour-opérateurs chinois.

La compagnie n’opérait depuis lors que des vols pour d’autres sociétés, avec un certain succès.

À partir de ce samedi, deux vols hebdomadaires vers les deux principales îles françaises des Caraïbes seront assurés, le mercredi et le samedi. Ils partiront de Charleroi pour Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de-France (Martinique), les deux villes, distantes d’un peu moins de 200 km, reliées par le même vol. Ils étaient initialement prévus jusqu’au 29 avril mais la compagnie les a prolongés jusqu’au 5 septembre 2020 inclus en raison du succès des ventes enregistrées, tant auprès de la clientèle belge qu’auprès de la clientèle du nord de la France. À ce jour, les vols proposés ont en effet enregistré plus de 16.000 réservations, soit 200 à 300 réservations quotidiennes, précise Air Belgium vendredi.

Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, destinations phares des Belges

Selon le patron d’Air Belgium, Niky Terzakis, les Belges représentent le deuxième afflux de touristes dans ces destinations antillaises mais il n’y avait jusqu’à présent pas de vol direct. Samedi, le premier vol emmènera 215 passagers, deux chiens et 12 tonnes de fret vers le soleil de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre.

Outre cette nouvelle ligne, la compagnie compte repartir à l’assaut de la Chine depuis Charleroi avec deux destinations qui devraient être annoncées et lancées courant 2020.