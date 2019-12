NBA: Houston s’impose à Toronto dans le match au sommet de la soirée

Malgré la relative discrétion de son joueur star James Harden, bien défendu par les Raptors, Houston s’est imposé 109-119 jeudi soir sur le parquet de Toronto, champion NBA en titre.

Les Rockets, beaucoup plus adroits derrière l’arc que leur adversaire, menaient de 16 points (42-58) dans le second quart-temps grâce notamment à Ben McLemore, meilleur marqueur de la partie avec 28 points dont 8 tirs primés. Mais les Raptors, portés par son duo d’arrière composé de Fred VanVleet et Kyle Lowry, a progressivement refait leur retard afin de mener 75-78 une dizaine de minutes plus tard.

Dominateur au rebond, Houston a finalement tué le match grâce à deux 3-points de PJ Tucker dans le «money time». Malgré huit pertes de balles et une adresse défaillante (7/27 aux tirs), Russell Westbrook a compilé un nouveau triple-double avec 19 points, 13 rebonds et 11 passes. Houston pointe à la 5e place à l’Ouest avec un bilan de 14 victoires pour 7 défaites alors que les champions en titre sont 4e à l’Est (15v-6d).

Nuggets en 3e place à l’Ouest et Knicks en dernière position à l’Est

A l’Est, Philadelphie a loupé le coche à Washington, battu 119-113. Forts d’une série de cinq victoires de rang, les Sixers se sont montrés trop brouillon, à l’image des 15 pertes de balle de Joel Embiid (8) et Ben Simmons (7). Si Tobias Harris (33 pts) a tenté de maintenir les siens, ce sont bien les Wizards qui se sont imposés. Trois joueurs de DC se sont illustrés: le rookie japonais Rui Hachimura (27 pts), Bradley Beal (26 pts) et Davis Bertans (25 pts). Philadelphie est 5e (15v-7d) alors que Washington occupe la 12e place (7v-13d).

Denver n’a pas eu à forcer pour aller étrier New York au Madison Square Garden (129-92). Un 14e succès, qui conforte les Nuggets à la 3e place à l’Ouest et du même coup les Knicks à la dernière position à l’Est, plombés par cette 18e défaite en 22 rencontre qui fragilise un peu plus l’entraîneur David Fizdale.