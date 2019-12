Réforme des retraites en France: nouvelles perturbations dans les airs et sur le rail belge ce vendredi

En France, le trafic SNCF sera «encore très perturbé» vendredi, avec 90% des TGV annulés et 70% des liaisons TER. Tandis qu’Air France a déjà annoncé l’annulation de 30% de ses vols intérieurs et de près de 10% de ses vols moyen-courrier.

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) française a annoncé jeudi qu’elle appelait les compagnies aériennes sur le territoire français à réduire de 20% leur programme de vols pour vendredi, alors que deux de ses syndicats appellent à la grève contre la réforme des retraites. Quatre vols de Brussels Airlines seront dès lors à nouveau annulés. La circulation sur le rail sera également perturbée: les TGV, Eurostar et Thalys, mais aussi certains trains IC entre la Belgique et la France.

La DGAC a demandé à nouveau pour la journée du 6 décembre aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols, au départ et à l’arrivée, pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux, comme elle l’a déjà fait pour la journée de jeudi.

Cela aura des répercussions en Belgique. Brussels Airlines annulera ainsi une nouvelle fois quatre vols, identiques à ceux de jeudi: de et vers Lyon, et de et vers Toulouse.

Le trafic ferroviaire vers la France sera à nouveau perturbé. Plusieurs trains TGV, Thalys et Eurostar seront annulés et les trains IC entre Mons et Aulnoye et Namur-Charleroi-Maubeuge (avec liaisons vers Paris) ont été supprimés. Certaines liaisons ferroviaires internationales ont d’ores et déjà été annulées jusqu’à lundi inclus.