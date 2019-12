Nager jusqu’à Bruxelles n’est pas encore une option: quatre activistes vont parcourir 140 kilomètres à pied, avec de l’eau de mer

Plusieurs activistes climatiques partiront de la côte ce samedi en emportant avec eux une certaine quantité d’eau de mer, et arriveront le lendemain vers 14h15 dans la capitale, où une chaîne humaine sera formée.

Quatre activistes pour le climat parcourront, durant le week-end, 140 kilomètres à pied entre Ostende et Bruxelles, via Bruges et Gand notamment. Ils partiront ce samedi en emportant avec eux une certaine quantité d’eau de mer, et arriveront dimanche vers 14h15 dans la capitale, où une chaîne humaine sera formée.

Cette marche symbolique vise à démontrer que nager jusqu’à Bruxelles n’est pas encore une option.

Pour le groupe d’activistes, il est regrettable que la Belgique n’élabore pas de plan climat ambitieux, contrairement aux pays voisins.

À Bruxelles, divers mouvements climatiques mèneront une action sous forme de chaîne humaine autour du parlement fédéral et du Palais royal dès 13 heures. Les marcheurs les rejoindront ensuite avant de répandre l’eau de mer emportée dans la fontaine dite de «l’Oreille Tourbillonnante» située au Mont des Arts.