Impeachment: la chef démocrate Pelosi demande l’acte d’accusation, Trump réagit

Trump réagit

Le président américain Donald Trump s’est dit convaincu jeudi de remporter la bataille de la destitution après le lancement par les démocrates de la rédaction des articles de mise en accusation le visant.

«La bonne nouvelle est que les républicains n’ont jamais été aussi unis», a tweeté le locataire de la Maison Blanche peu après une brève allocution de Nancy Pelosi, chef des démocrates au Congrès. «Nous gagnerons!», a-t-il ajouté.

....This will mean that the beyond important and seldom used act of Impeachment will be used routinely to attack future Presidents. That is not what our Founders had in mind. The good thing is that the Republicans have NEVER been more united. We will win!