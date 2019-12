CSA: record de productions propres pour les télévisions locales en 2018

La durée des programmes «en production propre» sur les télévisions locales repart fortement à la hausse en 2018 (+11%) pour atteindre la durée historique de 4 551 heures, contre 4 105 en 2017, relève le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) dans son avis annuel sur le secteur publié jeudi.

Cette augmentation significative s’explique notamment par la couverture des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018. De manière générale, le constat du régulateur est positif à l’issue du contrôle.

Les télévisions locales ont fourni des efforts importants et diffusé au total plus de 382 heures de programmes électoraux, indique le CSA dans son rapport. «Le focus concernant les élections a représenté, pour plusieurs télévisions locales, une opportunité d’investir dans des infrastructures permettant une plus importante capacité d’accueil des intervenants et a permis enfin d’établir des synergies ponctuelles avec la RTBF.»

Si le bilan de l’année 2018 est globalement positif, le CSA dit toutefois constater «des manquements de certains éditeurs relatifs d’une part à la mission d’éducation permanente et d’autre part à celle d’information». Ainsi, deux télévisions locales ne parviennent pas à atteindre le nombre d’éditions de programmes hebdomadaires d’information et un grief a été notifié à Canal C (Namur) pour non-respect de cette obligation.

En ce qui concerne les programmes d’éducation permanente, le CSA a décidé de suspendre les notifications de grief à la concrétisation effective des projets dans un délai raisonnable. «Une attention particulière sera portée sur cette obligation lors du contrôle sur l’exercice 2019», prévient le régulateur.