Deux films belges sélectionnés au Festival du film de Sundance

Créé en 1985 par Robert Redford, le Festival du film de Sundance est le principal festival américain de cinéma indépendant.

Les films belges «Jumbo» de Zoé Wittock et «Binti» de Frederike Migom ont été selectionnés pour la 40e édition du Festival du film de Sundance, qui se tiendra du 24 janvier au 3 février 2020 aux États-Unis, dans l’Utah, annonce Wallonie Bruxelles Images dans un communiqué.

Premier long métrage de la Belge Zoé Wittock, «Jumbo» sera présenté en première mondiale dans la compétition World Cinéma Dramatic. Le film plonge dans la vie de Jeanne, une jeune femme qui travaille comme gardienne de nuit dans un parc d’attractions et va développer une étrange relation avec Jumbo, la nouvelle attraction phare du parc.

«Jumbo», avec à l’affiche Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot et Sam Louwyck, est une coproduction Kwassa Films (Belgique), Insolence (France) et Les Films Fauves (Luxembourg). Le projet, dont la sortie est prévue au printemps 2020, a notamment bénéficié de l’aide du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Wallimage et d’Eurimage.

En parallèle, «Binti» de la réalisatrice flamande Frédérike Migom sera présenté dans la section Kids. Déjà multiprimé, le film raconte l’histoire d’une fillette âgée de 12 ans d’origine congolaise et de son père. Alors qu’ils sont menacés d’être expulsés de Belgique, elle orchestre un plan: marier son père afin de pouvoir rester en Belgique.

«Binti», avec le chanteur et cinéaste Baloji au casting, est une coproduction Bulletproof Cupid (Flandre), Kwassa Films (Wallonie-Bruxelles) et Family Affair (Pays-Bas) avec l’aide notamment du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la FWB et du Fonds audiovisuel de Flandre (Vlaams Audiovisueel Fonds).