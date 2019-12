Pologne: huit morts, dont quatre enfants dans une explosion de gaz

Huit personnes, dont quatre enfants, sont mortes à la suite d’une explosion de gaz qui a détruit mercredi soir une maison à Szczyrk, une station de ski du sud de la Pologne, ont annoncé les autorités locales.

«C’est avec la plus grande tristesse que je dois annoncer qu’on a retrouvé deux nouvelles victimes. C’est d’autant plus triste qu’il s’agit des enfants», a déclaré jeudi à la presse Jaroslaw Wieczorek, préfet de la Silésie. Plus tôt, il avait indiqué que huit personnes se trouvaient vraisemblablement dans la maison lorsque l’explosion s’était produite. «Il semble qu’il s’agisse du bilan définitif», mais les secours poursuivront leur action, a ajouté le préfet présent sur les lieux de l’accident.

Quelque 200 secouristes ont participé à l’action de secours fouillant à la main des décombres fumants, l’explosion ayant été suivie d’un important incendie, selon lui.

L’agence locale du distributeur de gaz PSG a déclaré que l’explosion avait été précédée par une chute de pression dans une conduite de gaz, ce qui pourrait indiquer qu’elle avait été accidentellement percée lors de travaux en cours à proximité. Ces travaux, conduits par une entreprise spécialisée dans les canalisations d’eau, n’avaient pas de rapport avec ce gazoduc.