Angèle tête d’affiche à Dour

La jeune artiste donnera son unique concert en festival à Dour en juillet 2020.

En 2018, Angèle se produisait déjà sur la Last Arena du festival de Dour. C’était un jeudi en fin d’après-midi. Elle n’avait pas encore sorti son album Brol et elle n’était pas encore une icône internationale, mais on sentait déjà que quelque chose allait bientôt se passer, et que ce quelque chose serait grand.

Aujourd’hui, Angèle est un phénomène. L’autrice-compositrice-productrice fait un tabac à chaque nouveau titre dévoilé, ceux-ci deviennent des hymnes (“Balance ton quoi” repris lors des manifestations du 23 novembre dernier contre les violences sexistes et sexuelles, “Il sera trop tard”, chanson improvisée pour alerter sur le réchauffement climatique) et ses concerts se déroulent à guichets fermés dans les plus grandes salles (Palais 12).

De quoi pousser le Dour Festival à convier à nouveau la jeune Bruxelloise, auréolée d’un album certifié disque de diamant et vendu à 750 000 exemplaires. C’est fort logiquement qu’elle occupera le statut de tête d’affiche, rejoignant A$AP Rocky, qui sera lui aussi en show exclusif en Belgique et foulera pour de bon les planches de la Last Arena après un rendez-vous manqué l’an dernier.

Outre Angèle, le festival de Dour annonce d’autres noms cette semaine: Floating Points, auteur de «Crush», «l’un des plus beaux albums de musique électronique de 2019» selon les organisateurs, Yves Tumor et le duo français drum’n’bass et dubstep Dirtyphonics.

La billetterie sera ouverte demain à 10 h pour le lancement des tickets 1 jour et pass 5 jours, à un tarif préférentiel jusqu’au 23 janvier 2020 inclus.