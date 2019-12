Le chargé de com. de la ville de Mouscron sur le plateau de Nagui

Maxence Desutter, charge de com. à Mouscron participait à «Tout le monde veut prendre sa place», mercredi, sur France 2.

Après ses participations, en novembre 2018, à Personne n’y avait pensé, présenté par Cyril Feraud sur France 3 et, en janvier dernier, à lesAssociés, le jeu animé par Sara De Paduwa sur la RTB-F, Maxence Desutter, chargé de communication pour la ville de Mouscron (et ancien correspondant du Courrier), s’est mesuré à cinq autres candidats pour tenter d’occuper la place de la championne Sandrine pour la quotidienne de Nagui. Pour ceux et celle qui l’ignoreraient, Tout le monde veut prendre sa place se présente sous la forme d’un Quiz diffusé quotidiennement à midi sur France 2 depuis 2006.

Six candidats s’affrontent chaque jour sur des questions de culture générale pour devenir challenger et défier, en fin d’émission, le Champion (ou la championne) vainqueur du jour précédent.

Une prestation dont n’a pas eu à rougir le Mouscronnois puisqu’il a été sélectionné pour le second tour auquel ne participent alors plus que quatre candidats. Ses six points ne lui permirent toutefois pas d’accéder à la finale.

Diffusée mercredi, l’émission avait été enregistrée le 21 novembre dernier dans les studios de la plaine Saint-Denis. «Tout a été rapidement, explique Maxence, j’avais participé avec une soixantaine d’autres candidats au casting organisé le 28 octobre dans le Nord, à Bully-les-mines, et deux jours plus tard, je recevais un coup de fil de la production me demandant de me rendre à Paris pour l’enregistrement du 21 novembre…»

Sachant que la production enregistre toutes les émissions pour un mois en une semaine, Maxence ne peut cacher son admiration pour toute l’équipe soumise à un rythme soutenu durant cette période. De même que pour la championne qui doit garder une concentration maximale au fil des tournages. Ce qui réussit plutôt pas mal à Sandrine, puisque cette dernière remportait sa 31e victoire mercredi pour un gain total de 30 800€.