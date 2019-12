Taverne au pub, la Premier League par la petite lucarne: derby de Liverpool, tellement proche et si éloigné à la fois

Bruno Taverne, M. Foot anglais de VOOSport, nous livre son regard sur la Premier League.

Le 234e derby de la Mersey a eu lieu ce mercredi soir. La victoire des Reds est nette et sans appel.

Ce fut une rencontre spectaculaire (5-2) avec un Divock Origi d’exception (deux buts marqués).

?? ???? Encore du noir-jaune-rouge ?? Cette fois-ci, c'est @DivockOrigi qui frappe à la porte ???? pic.twitter.com/K6u32uhCHs — VOOsport (@VOOsport) December 4, 2019

? Attention aux yeux ?? Ce contrôle ???? @DivockOrigi encore lui !!! pic.twitter.com/gdI8mj7P8A — VOOsport (@VOOsport) December 4, 2019

Cela fait maintenant un 20e derby consécutif sans victoire pour Everton. Vingt ans que le voisin de palier n’a plus gagné à Anfield.

Aujourd’hui, Liverpool domine son voisin, son championnat et tout le football international. `C’est une aventure exceptionnelle qui se dessine devant nos yeux émerveillés.

Décembre s’annonce chargé pour les hommes de Jürgen Klopp. Photo News Klopp vient de fêter sa 100e victoire à la tête de l’équipe et cela en 159 rencontres de championnat. Dans ce rythme de fou imposé par le manager allemand et ses joueurs se mêle également l’agenda imposant dressé une nouvelle fois par les compétitions anglaises et les instances internationales. Ce mercredi soir, les Reds ont démarré leur marathon de décembre. Ils vont jouer 9 rencontres dans 4 compétitions différentes (cinq en championnat, une en Ligue des Champions, une en Coupe de la Ligue ainsi que deux rencontres au Qatar lors de la Coupe du monde des Clubs). Tout cela s’arrêtera le 28 décembre prochain pour reprendre … le 2 janvier 2020!

Jürgen Klopp a conquis deux titres de champion d’Allemagne avec Dortmund en laissant le grand Bayern derrière lui. Il fera sans doute de même avec la grande équipe de Manchester City.

Trente ans d’attente du côté d’Anfield Road mais chaque supporter, chaque dirigeant, chaque joueur ne vit que le moment présent. L’instant est présent.

Pendant ce temps-là, Everton coule. L’équipe n’a remporté qu’une seule rencontre à l’extérieur sur ses huit premiers déplacements de la saison (huit buts marqués). Depuis mercredi, l’équipe occupe une position de relégable. Son bilan actuel en fait vraiment un candidat à la Championship. Son programme à suivre fait peur également. Les prochains adversaires se nomment Chelsea, Manchester United, Leicester et Arsenal. Quelques sacrées soirées en perspective.

Et avec quel manager à la tête de l’équipe? Les jours de Marco Silva sur ce banc sont comptés.

Un autre derby à suivre ce week-end, celui de Manchester.

Là aussi, les deux stades ne sont pas très éloignés l’un de l’autre mais quelle différence au classement général. Deux mondes s’affrontent