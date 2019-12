«Black Friday»: Le Corriere dello Sport dans la tourmente pour sa Une sur Lukaku et Smalling

Le quotidien sportif italien est vivement critiqué ce jeudi pour sa une aux relents racistes.

À la veille du choc entre l’Inter Milan et l’AS Roma, le Corriere dello Sport a voulu marquer le coup avec une couverture surfant sur le Black Friday, cet événement commercial qui fait la part belle aux articles au rabais.

«Lukaku et Smalling, anciens camarades de United et aujourd’hui idoles de l’Inter et de la Roma, voici le match dans le match de demain: le titre de champion et la Ligue des Champions», peut-on lire en première page à propos de ces deux joueurs indésirables à Manchester et devenus incontournables en Italie.

Sauf qu’en illustrant sa une avec Romelu Lukaku et Chris Smalling, le quotidien sportif transalpin s’est attiré les foudres de certains observateurs. «Sourd, ignorant et avec les relents racistes habituels. Dire que je suis choqué serait un mensonge à ce stade. Je suis gêné que le Corriere dello Sport ait choisi ce titre pour préfacer l’affrontement de vendredi entre l’Inter et la Roma», a déclaré le consultant sportif Matteo Bonetti.

Tone deaf, ignorant & with the usual racial undertones.



Saying I'm shocked would be a lie at this point.



Absolute embarrassment from @CorSport to come up with this title for Friday's clash between Inter and Roma. pic.twitter.com/0OPOD5LZ9x — Matteo Bonetti (@BonettiESPN) December 5, 2019

Ce choix éditorial basé sur la couleur de peau des deux joueurs, considérés comme de bonnes affaires, choque alors que le football italien est déjà plongé dans un climat raciste depuis plusieurs semaines.

Très actif sur les réseaux sociaux, le community manager de l’AS Roma a rapidement exprimé son incrédulité face à cette une maladroite. «Personne, absolument personne, pas une seule âme n’aurait pensé à faire ça, sauf l’éditeur du Corriere dello Sport», a-t-il écrit sur Twitter.

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019

Plusieurs affaires de racisme ont éclaté ces dernières semaines dans la Botte. Après des cris et dérapages racistes envers Lukaku et Balotelli, ce sont des dirigeants de clubs ou des groupes de supporters qui se sont illustrés par des propos polémiques à l’attention de joueurs de couleur.