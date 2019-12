Mouvement de grève en France: vols et trains annulés en Belgique

La grève qui paralyse la France aujourd’hui va toucher les Belges qui veulent passer la frontière. Huit vols sont annulés à Zaventem, ainsi que des trains Thalys et IC.

Les actions en France contre la réforme des pensions vont durer plusieurs jours. Brussels Airlines prévient: la compagnie examinera aujourd’hui si des vols doivent être annulés plus tard dans la semaine, mais déjà des décisions sont prises: huit vols sont supprimés ce jeudi au départ ou à destination de Zaventem. Il s’agit de quatre vols Brussels Airlines en provenance de ou vers la France (Lyon et Toulouse) et de quatre vols Ryanair au départ ou à destination de l’Espagne (Alicante et Barcelone), puisque ces vols survolent la France. «Les clients concernés ont déjà été replacés ou ont été remboursés», a fait savoir Brussels Airlines. Mais l’aéroport n’exclut pas des retards sur d’autres vols ce jeudi.

Dans les airs, Air France a annulé 30% de ses vols domestiques, 15% des moyen-courriers. La britannique EasyJet renonce à «une partie» de son programme français pour jeudi et raye du programme 233 vols intérieurs et moyen-courriers.

90% des TGV supprimés

Si vous comptez vous rendre en France, sachez aussi que la grève s’annonce particulièrement suivie dans les transports parisiens, où 11 des 14 lignes de métro seront fermées, mais qu’elle touchera également les transports en commun dans toutes les grandes villes françaises. Et peu de trains rouleront dans l’Hexagone. La mobilisation des cheminots sera «plus forte qu’en 2018», lors de la grande grève contre la réforme ferroviaire, du jamais vu depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2007 sur le service garanti.

Ainsi, la compagnie ferroviaire SNCF prévoit l’annulation de 90% des trains à grande vitesse (dont les Eurostars et Thalys) et de 80% de ses trains régionaux. Du coup, la circulation ferroviaire en Belgique sera également perturbée en raison des actions chez nos voisins. Plusieurs TGV, Thalys et Eurostar sont annulés chez nous, et les trains IC Mons-Aulnoye et Namur-Charleroi-Maubeuge (avec correspondance pour Paris) sont annulés les 5, 6 et 7 décembre.