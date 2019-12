Liga: le Barça hausse la clause libératoire d’Ansu Fati à 170 millions d’euros

Le Barça a annoncé mercredi avoir relevé la clause libératoire du jeune prodige Ansu Fati qui passe de 100 à 170 millions d’euros et grimpera jusqu’à 400 millions quand il signera un contrat pro avec l’équipe première.

«Le FC Barcelone et le joueur Ansu Fati sont tombés d’accord sur une amélioration de son contrat allant jusqu’au 30 juin 2022, avec deux années en option, et sur sa clause libératoire, qui passe de 100 à 170 millions d’euros», a en effet annoncé le club dans un communiqué.

«Sa clause libératoire atteindra les 400 millions d’euros lorsque Ansu Fati signera son contrat professionnel comme joueur de l’équipe première», a ajouté le club.

L’attaquant de 17 ans a été titularisé pour la première fois en équipe fanion au coup d’envoi d’une rencontre de Liga le 14 septembre contre Valence (5-2)

Il a inscrit deux goals en neuf matches (324 minutes).

Formée à la «Masia» depuis ses 10 ans, la pépite née en Guinée-Bissau a déjà battu de nombreux records, dont ceux du plus jeune buteur du Barça en Liga et du joueur le plus précoce à évoluer en Ligue des champions en blaugrana.

Après avoir obtenu la nationalité espagnole en septembre, il a joué ses premières minutes avec les Espoirs de la Roja en octobre et pourrait être appelé à rejoindre l’équipe nationale pour l’Euro 2020.