Marc Wilmots dément avoir trouvé un accord pour son départ de la sélection iranienne

L’ex-coach des Diables rouges a démenti son départ de la sélection iranienne et affirme être toujours en négociation.

Alors que l’agence de presse iranienne Insna annonçait le limogeage de Marc Wilmots de l’équipe d’Iran, l’entraîneur belge a démenti l’information sur les réseaux sociaux ce mercredi soir.

«Contrairement aux informations apparemment publiées dans la presse iranienne, aucun accord à l’amiable a été conclu entre la fédération iranienne de football et moi et mon staff. Nous sommes en négociation afin de trouver une solution à l’amiable suite au non-respect des obligations contractuelles par la fédération iranienne de football et suite à ma résiliation justifiée du contrat. Le dossier étant dans les mains de mes avocats, je ne ferai pas d’autre commentaire», a écrit le Taureau de Dongelberg sur Twitter.

L’ancien sélectionneur des Diables rouges avait dénoncé la semaine dernière de «graves violations contractuelles» et décrivait «une situation intolérable pour son staff» et lui-même.