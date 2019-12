Remco Evenepoel devient le plus jeune lauréat de l’histoire du Vélo de Cristal

Remco Evenepoel a remporté mercredi soir le 28e Vélo de Cristal (Kristallen fiets). Le coureur Deceuninck-Quick Step a devancé son coéquipier Philippe Gilbert et Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Le Vélo de Cristal est un trophée organisé par le journal Het Laatste Nieuws. Il est décerné par un jury d’experts composé de journalistes (presse écrite, audiovisuelle et nouveaux médias), d’anciens lauréats (dont Andrei Tchmil, Johan Museeuw, Peter Van Petegem, Gilbert, Tom Boonen, Sven Nys et Greg Van Avermaet), une délégation de Belgian Cycling, les différents entraîneurs nationaux et plus de 40 personnalités et anciens lauréats. Il s’agit notamment d’Eddy Merckx, Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck, Étienne De Wilde, Roland Liboton, Freddy Maertens, Éric Vanderaerden, Johan De Muynck et Lucien Van Impe.

Au palmarès, Evenepoel succède à Victor Campenaerts, qui figurait également parmi les nommés principalement grâce à son record de l’Heure.

Le plus jeune vainqueur

Evenepoel est le plus jeune vainqueur du trophée. Il y a quelques semaines, il a terminé deuxième à un point de Van Aert au Trophée le Flandrien organisé par Het Nieuwsblad.

Une première saison chez les pros plus que réussie

La saison dernière, Evenepoel, 19 ans, a remporté ses premières courses professionnelles dont le Tour de Belgique, la Clasica San Sebastian et l’Euro contre-la-montre. Il a également décroché la médaille d’argent au Mondial contre-la-montre derrière Rohan Dennis.

Museeuw détient le record avec cinq trophées (1993, 1995, 1996, 1997 et 2002). Gilbert (2008, 2009, 2010, 2011), Boonen (2004, 2005, 2006, 2012) et Van Avermaet (2014, 2015, 2016, 2017) en ont chacun quatre.