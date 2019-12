Ligue des Champions: Anvers s’incline face à Jérusalem 94-72

Anvers s’est incliné 94-72 (mi-temps: 48-37) à l’Hapoel Jérusalem, mercredi soir pour le compte de la septième journée en Ligue des Champions de basket.

La marche était un peu trop haute pour les Giants d’Anvers, en déplacement en Israël mercredi soir. Les joueurs de Christophe Beghin, le coach anversois, ont en effet enregistré leur cinquième revers (en sept matchs) de la compétition dans le Groupe B.

À l’inverse Hapoel, premier avec 12 points, en a gagné cinq et perdu deux. Anvers est 7e et avant-dernier avec 9 points.

Les Anversois qui menaient 20-22 après dix minutes, étaient pourtant bien en place en début de match. Mais la suite fut plus compliquée. Les Israéliens ont remporté le deuxième quart (28-15) et le troisième (21-13) pour définitivement faire la différence, et l’emporter 94-72.

Mardi prochain, les Anversois accueilleront les Espagnols de San Pablo Burgos pour le compte de la huitième journée.

Les quatre premiers de chaque groupe de huit équipes se qualifieront pour le tour suivant.