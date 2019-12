Formation fédérale: Paul Magnette met cinq scénarios budgétaires sur la table

L’informateur royal Paul Magnette a réuni mercredi soir une nouvelle fois les six partis d’une éventuelle coalition arc-en-ciel afin d’aborder le cadre budgétaire du gouvernement fédéral dans les prochaines années.

Le scénario le plus dur repose sur le retour à l’équilibre budgétaire en 2024, ce qui signifierait un effort de 13,4 milliards d’euros. Le scénario le plus doux repose sur un déficit de 2,4% à cette échéance, ce qui implique un effort d’assainissement beaucoup plus réduit. Dans les scénarios intermédiaires, le décifit serait ramené à 2% en 2024, 1,8% et 0,8%. Une information rapportée par De Tijd.