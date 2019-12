FOOTBALL | Virton: Christian Bracconi est le nouvel entraîneur

L’Excelsior Virton avait annoncé qu’il nommerait son nouvel entraîneur dans les 48 heures. C’est chose faite: le Français Christian Bracconi prend la relève de l’Allemand Dino Toppmöller, qui avait démissionné lundi.

L’entraîneur corse retrouve une division dans laquelle il a officié ces deux dernières saisons, avec Tubize. Sans grand succès, puisque le club brabançon a terminé bon dernier les deux fois.

Natif de Constantine (Algérie) et âgé de 59 ans, Christian Bracconi a mené une modeste carrière de joueur, après avoir suivi sa formation au Sporting de Bastia. Son CV renseigne dix apparitions en Ligue 1, une avec le club corse et neuf avec le FC Metz. Il a d’ailleurs remporté la Coupe de France 88 avec les Grenats, aux tirs au but, face à Sochaux.

10 matches de Ligue 1 comme joueur, 26 comme entraîneur

Après sa carrière de joueur, l’ancien attaquant s’est reconverti dans la formation. D’abord coordinateur des jeunes, il a ensuite été promu T1 à l’AC Ajaccio en 2013 en remplacement de Fabrizio Ravanelli. 40 matches (dont 26 en Ligue 1) et une relégation plus tard, il sera remercié par le club corse. Après un bref passage par le CA Bastia (National), Christian Bracconi deviendra l’adjoint d’Albert Cartier à Sochaux, en 2016. Une fonction de T2 qu’il connaîtra brièvement, aussi, à Tubize. Le licenciement de Sadio Demba trois jours seulement après son arrivée le propulsera toutefois à la tête de l’équipe brabançonne. Il la quittera en juin dernier, après la relégation du club en D1 amateurs.

Voici le communiqué du club Durant ces deux derniers jours, le Conseil d’Administration et le CEO du RE Virton ont mené de nombreuses consultations auprès des cadres techniques les plus adaptés, internes mais aussi externes, pour choisir son nouvel entraîneur pour poursuivre le bon début de saison de l’équipe en Proximus League. À l’issue de ces consultations, le Conseil d’Administration a décidé d’accorder sa confiance à Christian BRACCONI. Venant directement de Corse, le nouveau coach de l’Excel connaît bien le championnat de Division 1B puisqu’il a entraîné pendant deux saisons le club de l’AFC Tubize.

