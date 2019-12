Saint-Trond-Genk (3-3) ne sera pas rejoué

Le derby limbourgeois entre Saint-Trond et Genk du 28 septembre ne sera pas rejoué. Le score, 3-3, reste acquis. La chambre d’appel de la commission des litiges de l’Union belge de football en a décidé ainsi mercredi. Les deux clubs écopent d’une amende de cinq mille euros et d’un match à huis clos partiel et sont contraints de diffuser un message de sensibilisation.

Le derby limbourgeois au Stayen avait été définitivement arrêté sur le score de 3-3 dans les derniers instants de la partie en raison du comportement des supporters des deux équipes. Vers l’heure de jeu, après que les supporters trudonnaires ont lancé toutes sortes d’objets en direction du gardien de Genk Gaëtan Coucke, les joueurs sont rentrés une première fois au vestiaire. Le score à ce moment-là était de 0-3. Par la suite, Saint-Trond est revenu à 3-3.

Sur ce, les supporters de Genk ont perdu leur contrôle, fracassant entre autres le plexiglas du bloc dans lequel ils se trouvaient. Un fan est même monté sur la pelouse et la police est intervenue en masse pour éviter l’escalade.

L’arbitre Lawrence Visser a stoppé le match prématurément, car le délégué de la rencontre Jean-François Crucke avait indiqué que la sécurité ne pouvait plus être garantie.

Un dossier en deux sessions

La procédure disciplinaire concernant ce dossier s’est déroulée en deux sessions. Les sanctions réclamées par le parquet étaient: le retrait de deux points, un replay à huis clos, un match à huis clos et l’amende maximale de 5 000 euros.

Genk et Saint-Trond ont d’abord refusé d’endosser la responsabilité partagée de l’interruption, mais ont ensuite changé d’avis.

Selon les clubs, la procédure d’arrêt définitif du match n’a pas été correctement exécutée, car l’officier de sécurité de l’équipe locale n’a pas eu son mot à dire, contrairement à ce que prévoit le règlement fédéral, et aucune sanction ne peut donc être imposée (article P813.232). Les deux clubs ont plaidé pour un replay sans autres sanctions.

Une position finale intermédiaire

Après de longues délibérations, la commission des litiges en appel qui a reconnu l’erreur d’application du règlement a pris une position intermédiaire, en raison de la gravité des faits, a souligné le procureur Kris Wagner.

Saint-Trond devra ainsi fermer sa Tribune Nord lors de la venue de l’Antwerp (22 décembre) et Genk devra laisser vides les blocs Q, R, S, T et U contre Waasland-Beveren (14 décembre). Le message de sensibilisation, rappelant l’interdiction des engins pyrotechniques, des chants discriminatoires et des invasions de terrain, devra être diffusé à deux reprises via le micro du stade et l’installation Led.

Saint-Trond, Genk et le parquet peuvent faire appel de la sanction auprès de la Cour belge d’arbitrage du sport (CBAS).

Samedi, Genk a été battu par Saint-Trond (1-2) pour le compte de la 17e journée du championnat.