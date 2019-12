Colruyt reprend complètement Fiets!, le spécialiste vélo belge

Fiets! a connu une réorganisation il y a peu, ce qui l’avait contrainte à fermer cinq enseignes.

Le groupe Colruyt a finalisé sa participation dans le spécialiste vélo belge Fiets!, annonce-t-il mercredi. Le vendeur de vélos de marque, de vêtements et d’accessoires de cyclisme va encore étendre son réseau de magasins en Belgique. Colruyt détenait 75% depuis mars et a activé son option lui permettant de contrôler l’ensemble de l’entreprise.

Avant que le groupe de grande distribution ne se manifeste, Fiets! a connu une réorganisation le contraignant à fermer cinq enseignes. Grâce à l’investissement de Colruyt, le nombre de magasins a été augmenté à 12, le plus récent d’entre eux ayant ouvert ses portes début octobre à Leeuw-Saint-Pierre. Ce nombre augmentera encore durant les années à venir, assure le groupe.

«Fiets! propose une offre de vélos pour entreprises et particuliers, qui est disponible à la fois hors ligne et en ligne. Dans les magasins, les clients peuvent bénéficier de conseils personnalisés lors de leur achat ou d’un entretien ou d’une réparation rapide et fiable de leur vélo», explique Colruyt.