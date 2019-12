Assises Namur - Pour la famille de Patricia Wuidart, l'ennui était la cause de son alcoolisme

Le procès de Didier Beelaert, qui doit répondre du meurtre de sa femme Patricia Wuidart, commis le 25 février 2018 à Andenne, s'est poursuivi ce mercredi. En fin de journée, les proches de la victime ont été entendus par la cour d'assises de Namur.

L'accusé (55 ans à l'époque) a étranglé son épouse Patricia Wuidart (55 ans) dans les toilettes de leur appartement, avant de contacter la police et les secours. Les faits ont été qualifiés d'homicide volontaire.

"Si il l'avait laissée travailler, elle ne serait pas morte", estiment la soeur de Patricia Wuidart et son mari. "L'ennui était son gros problème, sans doute la cause de sa dépression et de son alcoolisme. Quand ils habitaient à Vezin, elle avait un jardin et son chien, cela lui apportait encore un peu, mais elle a perdu tout cela et elle n'avait plus rien à faire quand ils sont partis habiter dans l'appartement d'Andenne où elle a été tuée."

L'accusée et son épouse se sont éloignés du reste de la famille après une dispute, il y a quatre ans. "J'ai toujours dit à Didier que si besoin, on était là. Il n'a jamais voulu de notre aide, il voulait toujours tirer son plan. Elle n'aurait jamais été à la rue, on l'aurait hébergée. On a déjà tenté de la raisonner, mais elle niait son problème, disait qu'elle pouvait s'arrêter de boire quand elle le voulait", a révélé le beau-frère.

Franck, le frère de Patricia et sa femme Yolande ont également pris la parole. "Nous avons hébergé Patricia pendant deux semaines il y a quelques années, après une dispute. Elle n'a pas bu durant cette période. Nous aurions pu à nouveau l'accueillir, on ne l'aurait pas laissée à la rue. Mais il disait que c'était sa femme, qu'il devait s'en occuper et qu'il ne l'abandonnerait jamais", confie Franck. "A la place de Didier, je l'aurais mise dehors plutôt que de la tuer", a ajouté la belle-soeur de la victime.

Les avocats des parties civiles s'exprimeront jeudi matin. Ils seront suivis par le réquisitoire de l'avocat général et par la défense. Les délibérations du jury débuteront vendredi matin.