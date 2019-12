Appel Hainaut - Une peine de trois ans requise pour un incendie criminel à Gosselies

Le ministère public a requis mercredi devant la cour d'appel du Hainaut une peine de trois ans de prison contre un homme acquitté en première instance pour l'incendie volontaire d'un immeuble à Gosselies en février 2014.

Le prévenu était poursuivi pour avoir bouté le feu le 12 février 2014 à un appartement du deuxième étage d'un immeuble de la chaussée de Courcelles à Gosselies, dont il avait été expulsé un mois plus tôt. Le tribunal correctionnel l'avait cependant acquitté au bénéfice du doute.

Pour le ministère public, le tribunal s'est trompé car le prévenu avait un mobile: la vengeance. "Quand l'hussier et les policiers sont arrivés pour l'expulser, c'est la partie civile qui leur a ouvert la porte et les a emmenés chez le prévenu, lequel n'a rien dit mais l'a fusillé du regard", a déclaré l'avocat général.

Et puis, le prévenu a été aperçu dans une station-service voisine, quelques minutes avant le départ des occupants de l'immeuble incendié. Selon la partie civile, il avait un sac de paille en mains. Or, les policiers ont retrouvé deux foyers dans l'immeuble incendié et du foin.

Absent, le prévenu sera jugé par défaut le 3 janvier.