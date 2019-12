Les nouveaux horodateurs débarquent en centre-ville

Les nouveaux appareils offriront des facilités de paiement et permettront aux citoyens d’obtenir une demi-heure de stationnement gratuit.

Vous l’avez sans doute remarqué en circulant dans le centre-ville de Leuze, de nouveaux horodateurs viennent d’être installés. Ces appareils dernière génération offrent des facilités pour les automobilistes, qui peuvent désormais payer leur ticket (par tranches de 0,10€) avec de la monnaie, par carte bancaire, via une application ou par SMS.

La Ville a par ailleurs décidé d’octroyer une demi-heure de stationnement gratuit aux usagers. Le retrait du ticket se fait directement à l’horodateur, en sachant que cette gratuité ne peut être obtenue qu’une seule fois par jour et par immatriculation.

L’autre bonne nouvelle, c’est la réduction de la période payante du lundi au vendredi. Après 17 heures (contre 18 heures actuellement), vous ne risquez plus d’avoir une amende pour le non-paiement du ticket de parking. Et le stationnement reste gratuit entre 12 heures et 13 h 30 afin de soutenir l’Horeca et les commerçants du centre-ville. Les tarifs sont inchangés.

Un petit mot enfin pour rappeler aux citoyens que le stationnement sera gratuit entre le 16 décembre et le 3 janvier, à l’occasion des fêtes de fin d’année.