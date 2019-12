Racisme dans les stades: le PDG de la Serie A dans la tourmente après la fuite d’un enregistrement audio

Le directeur général du championnat italien est au cœur de la polémique après la fuite d’un enregistrement audio où il propose de couper les micros des stades en cas de chants racistes.

Depuis le début de la saison, le spectre du racisme a resurgi de plus belle en Serie A et gangrène le football italien. Sur les pelouses, Romelu Lukaku et Mario Balotelli ont été victimes de cris racistes tandis qu‘en coulisses, des présidents de club et de groupes de supporters se sont laissés aller à des déclarations scandaleuses.

C’est désormais au tour du directeur général du championnat italien de football de se retrouver dans la tourmente. Dans un enregistrement audio dévoilé par La Repubblica, on peut entendre Luigi De Servio suggérer de couper les micros des stades pour que les téléspectateurs n’entendent pas les chants racistes. «Désactivons les micros afin qu’ils ne puissent pas être entendus»

La ligne de conduite est d’éviter de s’attarder sur les épisodes négatifs qui se produisent chaque dimanche.

Face au tollé provoqué par cette révélation, le boss de la Serie A a convoqué une conférence de presse. Il a reconnu l‘authenticité de l’enregistrement avant de se justifier. «Dans l’audio, on n’entend qu’une petite partie. La discussion était beaucoup plus longue. Nous parlions de production télévisée. [...] Nous avons réfléchi à la manière dont la télévision peut révéler la beauté du football. C’est ce que nous faisons tout le temps. La ligne de conduite est d’éviter de s’attarder sur les épisodes négatifs qui se produisent chaque dimanche et nous avons donné des instructions précises aux réalisateurs», a-t-il expliqué dans des propos relayés par La Repubblica.

Pour Luigi De Servio, il n’est aucunement question de censure ni d’une quelconque manière d’occulter le racisme présent dans certaines tribunes de stades italiens. «Mais quelle censure? Nous parlions de la façon d’améliorer un produit et j’ai suggéré de gérer la direction des microphones de manière plus précise. Il arrive souvent que des détails entendus à la maison ne soient même pas perçus au stade», a-t-il ajouté.

Toujours est-il que ce leak audio enregistré en septembre dernier a suscité l’intérêt du procureur de la Fédération italienne de football, qui a ouvert une enquête.