Cécile Djunga va reprendre une émission culte de France Télévision

La comédienne et présentatrice Cécile Djunga va rejoindre France Télévision. Martin Godfroid

Cécile Djunga, la pétillante présentatrice de la météo sur la RTBF, va bientôt reprendre la présentation d’une émission culte de la télé française. C’est le retour de «C’est pas sorcier».

À l’instar de Tatiana Silva, elle aussi partie vivre d’autres aventures télévisuelles, Cécile Djunga fera prochainement ses débuts sur France Télévision. Et pas pour n’importe quelle émission puisque c’est une véritable icône du PAF que la jeune femme va, avec d’autres, ressusciter: «C’est pas sorcier» qui deviendra «C’est toujours pas sorcier».

Cécile Djunga se dit ravie de ce nouveau défi. «C’est un honneur de pouvoir l’animer et le partager avec les enfants, a-t-elle déclaré à nos confrères de Ciné-Télé-Revue. Ce genre d’émission est utile! J’ai accepté ce défi car ce n’est pas tous les jours que l’on peut présenter un magazine aussi intéressant».

D’ici janvier ou mars 2020, elle devrait donc quitter la présentation de la météo sur la RTBF. Mais elle prépare un nouveau projet pour La Deux et compte bien continuer sa carrière de comédienne.

Un teaser vidéo a été diffusé sur le compte Twitter de Okoo, la nouvelle offre «enfants» de France Télévision.

#Okoo : 👀 Les toutes premières images de "C'est toujours pas sorcier", le nouveau magazine de vulgarisation scientifique à découvrir bientôt sur l'offre enfants.

Avec Cécile Djunga (@ceciledjunga), Max Bird (@MaxBirdOfficiel), et Mathieu Duméry (@PrFeuillage). pic.twitter.com/tcCKQgSyIW — France Télévisions (@Francetele) December 4, 2019

On peut y voir que le trio formé par Fred, Jamy et Sabine sera désormais composé de Cécile, Max et Mathieu.