Une nouvelle formule pour calculer l’âge des chiens en années humaines

Une simple multiplication de l’âge du chien par sept est trop simpliste et parfois invraisemblable pour trouver son équivalent en années humaines. Reporters/DPA

Des scientifiques se sont penchés sur une formule mathématique capable de définir l’équivalent humain de l’âge de votre chien. On est loin de la simple multiplication par 7.

Quel âge aurait votre chien si c’était un humain? La question est saugrenue mais elle permet pourtant de réaliser plus facilement, pour un être humain, à quelle étape de sa vie se trouve votre toutou.

Habitué à parler de l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte et la vieillesse, l’homme a bien du mal à sentir les différences pour son fidèle compagnon lorsqu’il a 2, 3 ou 4 ans.

En multipliant l’âge du chien par 7, comme on l’entend souvent, on est loin de la réalité. Le record de longévité de 29 ans pour un chien sous-entendrait qu’il avait plus de 200 ans… impossible.

Une étude de l’Université de Californie à San Diego, publiée en novembre sur le site biorxiv, a comparé le calendrier des principales étapes physiologiques (âge juvénile, puberté, maturité etc.) entre les deux espèces, homme et chien.

Les chercheurs ont étudié le vieillissement via l’épigénétique, qui correspond à l’étude des changements dans l’activité des gènes. Ces changements sont un véritable marqueur biochimique de l’âge d’un être vivant.

La courbe de vieillissement des toutous a ainsi été modélisée plus précisément.

Les chiens vieillissent très vite lors de leurs premières années, avant un ralentissement. biorxiv.org

Cette courbe montre deux choses. D’abord, la première année du chien est une évolution très rapide de l’animal vers la maturité. Ensuite, la courbe est plus douce et marque peu de différences entre un chien de 4 et 6 ans, ils se trouvent dans la même grande étape de leur vie.

Ne restait plus qu’à trouver le calcul permettant de se retrouver sur cette courbe. C’est là qu’intervient la fonction logarithme naturel (ln).

Sans rentrer trop dans les détails mathématiques (voici la page wikipédia sur les logarithmes naturels pour les curieux), la formule de calcul de l’âge du chien s’écrit ainsi:

16 * ln (âge du chien) + 31

Pour un chien de deux ans, cela donne 16*ln (2)+31, soit 42 ans environ. Rien à voir avec les 14 ans qu’on imagine parfois.

La fonction ln se trouve par exemple sur la calculatrice de votre smartphone (sur certains modèles, il suffit de basculer son appareil en mode paysage pour obtenir plus de fonction, dont «ln»). Sur un PC Windows, dans l’application calculette, il suffit de sélectionner «affichage - > scientifique» pour trouver la fonction. Pour les plus pressés, le site numerama a développé une API accessible ici. Il suffit de changer «X» dans l’url de la page pour trouver l’âge humain de toutou.

-

Cette courbe, définie avec des labradors, ne peut sans doute pas être appliquée telle quelle à toutes les races, mais elle donne clairement un meilleur aperçu de l’âge des chiens.

Merci la science.