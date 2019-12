VIDÉOS | Une étoile commémorative en l’honneur de Bjorg Lambrecht posée en Norvège

La ville norvégienne d’Egersund a décidé de rendre hommage à Bjorg Lambrecht en posant une étoile commémorative en son honneur ce mercredi.

Le cycliste belge, décédé tragiquement le 5 août dernier lors d’une terrible chute sur le Tour de Pologne, avait conquis la seule et unique victoire de sa carrière à Egersund en mai 2018 lors d’une étape du Tour des Fjords.

Ce mercredi midi, une cérémonie a eu lieu sur place pour commémorer l’ancien grimpeur de l’équipe Lotto Soudal. Les coureurs norvégiens Alexander Kristoff, Erik Bystrøm et Susanne Andersen étaient notammen présents pour inaugurer l’étoile.

The men choir sang for Bjorg and the municipality of Eigersund his holding a speech in his honor. #ForBjorg pic.twitter.com/580X5l7RIX

Outre sa victoire d’étape lors de l’édition 2018 du Tour des Fjords, Lambrecht avait également remporté le classement du meilleur jeune et s’était positionné deuxième au classement général.

In August, Bjorg Lambrecht tragically passed away. To pay him tribute, a memory star will be placed in Egersund where he won his first and only pro race: stage 3 of @TourDesFjords 2018.



Tomorrow at 12pm a ceremony will be held in his honor.#ForBjorg | @Lotto_Soudal pic.twitter.com/UGmloZBE6o