Sommet de l’OTAN: Trump annule sa conférence de presse

Les dirigeants de l’OTAN serrent les rangs pour le 70e anniversaire de l’Alliance

Les dirigeants des 29 pays membres de l’OTAN se sont efforcés mercredi de donner un message d’unité lors d’un «mini-sommet» près de Londres destiné à célébrer le 70e anniversaire de cette alliance militaro-politique en proie à un débat sur son avenir après des déclarations musclées des présidents français, américain et turc et des décisions unilatérales des deux derniers à propos de la Syrie.

Les chefs d’État et de gouvernement des 29 pays membres, réunis dans un golf de luxe du comté de Hertfordshire, au nord-ouest de Londres, ont qualifié l’OTAN d’«alliance la plus solide et la plus réussie de l’histoire» dans une courte déclaration.

«L’OTAN garantit la sécurité du territoire de nos pays et celle de leurs citoyens, au nombre d’un milliard, ainsi que notre liberté et les valeurs que nous partageons, parmi lesquelles la démocratie, la liberté individuelle, les droits de la personne et l’état de droit. La solidarité, l’unité et la cohésion sont des principes fondamentaux de notre Alliance», ajoute le texte qui ne fait aucune allusion aux tensions créées entre alliés par la guerre en Syrie.

«Alors que nous œuvrons ensemble à prévenir les conflits et à préserver la paix, l’OTAN reste le fondement de notre défense collective et le forum essentiel pour les consultations et la prise de décision en matière de sécurité entre Alliés. Nous réaffirmons le lien transatlantique qui unit durablement l’Europe et l’Amérique du Nord, notre adhésion aux buts et principes de la Charte des Nations unies, ainsi que notre engagement solennel, inscrit dans l’article 5 du traité de Washington, selon lequel une attaque contre un Allié est considérée comme une attaque contre nous tous», poursuit cette «déclaration de Londres» avalisée également par le président américain Donald Trump, souvent frileux sur son engagement envers l’article 5 du Traité de l’Atlantique nord.