Mustapha Iken condamné à 50 mois de prison pour une attaque violente

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné mercredi Mustapha Iken à une peine de 50 mois de prison pour avoir commis, lors de sa cavale, un car-jacking à Oreye. Il a par contre été acquitté de deux autres faits de vol avec violence et de home invasion.

Mustapha Iken s’était évadé de la prison de Lantin en 2017. Il avait déjà été condamné à 15 ans de prison pour tiger kidnapping et à trois ans pour les faits commis lors de son évasion. Le tribunal le jugeait pour trois vols avec violence lors de sa cavale, pour lesquels il encourait sept ans au total.

Un home invasion avec été commis chez une bijoutière de Fléron le 18 juillet 2017. Une opération commando avait par ailleurs été commise le 27 octobre 2017 dans un dépôt de Grâce-Hollogne, où le butin s’élevait à 2,5 millions d’euros de marchandise. Mais Mustapha Iken a été acquitté de ces deux préventions au bénéfice du doute.

Le tribunal l’a en revanche condamné pour le car-jacking commis le 27 février 2018 à Oreye et pour des faits de détention d’arme et d’association de malfaiteurs.

Un autre volet sur une plantation de cannabis

Le dossier évoquait aussi la découverte, le 12 mars 2018, d’une plantation de cannabis à Ransart qui impliquait des membres de la même bande. Quatre chambres de cultures avaient été découvertes dans un entrepôt de Ransart, où 1.500 plants avaient été fraîchement récoltés.

Des peines de 4 ans et 4 mois, 3 ans et 2 ans ont été prononcées contre les principaux protagonistes de ce volet. D’autres ont écopé de 6 à 21 et deux prévenus ont été acquittés.