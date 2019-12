Euro en petit bassin: Florine Gaspard et Lander Hendrickx éliminés en séries à Glasgow

Florine Gaspard (50m brasse) et Lander Hendrickx (400m libre) n’ont pas passé le cap des séries mercredi lors de la première journée des championnats d’Europe en petit bassin à Glasgow, en Grande-Bretagne.

Première Belge à planger dans le bain écossais, Florine Gaspard (CNB), 17 ans, a signé le 20e temps des séries du 50 m brasse dames en 30.74, et est première réserve pour les demi-finales. La Bastognarde a terminé 7e de la 5e et dernière série, remportée par l’Italienne Benedetta Pilato en 29.62, nouveau record du monde juniors. Pilato a été la 2e plus rapide des séries derrière sa compatriote Martina Carraro (29.53).

Lander Hendrickx (LAQUA), 25 ans, a terminé 9e de la 4e des cinq séries du 400 m libre en 3:46.61, soit le 30e chrono des engagés. L’Italien Gabriele Deti a dominé les séries du 400 libr een 3:38.16.

Seulement quatre nageurs belges participent à cet Euro en petit bassin, soit la plus petite délégation belge depuis l’édition de 2009 à Istanbul (4 aussi). Outre Florine Gaspard, qui sera aussi alignée sur 500 m libre et 100 m brasse, et Lander Hendrickx, également au départ du 200 m libre, Pieter Timmers (BRABO) et Valentine Dumont (NOC) ont effectué le déplacement en Écosse.

Valentine Dumont disputera les épreuves du 100, 200 et 400m libre. L’ondine namuroise, 19 ans, avait battu d’ailleurs le record de Belgique du 400m libre lors des championnats de Belgique (25m) le 13 novembre dernier à Gand.

Pieter Timmers, 31 ans, nagera le 50m et 100m libre.

Plusieurs autres nageurs avaient réussi les minimas pour cet Euro, à l’instar de Fanny Lecluyse, Louis Croenen, Kimberly Buys et Fleur Vermeire, mais ont préféré rejoindre Belek en Turquie où se déroule un stage du Comité Olympique et Interfédéral belge (COIB) du 30 novembre au 8 décembre.

La Belgique a récolté 18 médailles à l’Euro petit bassin (3 en or, 7 en argent et 8 en bronze). Il y a deux ans, la dernière édition à Copenhague avait vu deux Belges monter sur le podium avec Pieter Timmers en argent sur 100m libre et Fanny Lecluyse en bronze sur 200m brasse. Fanny Lecluyse est d’ailleurs l’une des trois championnes d’Europe belges en bassin de 25 m, en 2015 sur 200m brasse (avec Brigitte Becue sur 100m brasse en 1998 et 1999).

Depuis 2013, l’Euro est organisé tous les deux ans.